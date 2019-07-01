KyivNotKiev. 50-й аэропорт мира начал писать "Киев" правильно

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Пятидесятый аэропорт мира - Каирский международный аэропорт - начал использовать правильную латинскую транслитерацию Kyiv. Об этом сообщает CorrectUA в Twitter.

"50-й аэропорт мира и второй по загруженности в Африке, Каирский международный аэропорт, приобщается к инициативе CorrectUA и отныне использует Kyiv, а не Kiev", - говорится в сообщении.

12 июня Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.