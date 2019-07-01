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01.07.2019, 17:51

#KyivNotKiev. 50-й аэропорт мира начал писать "Киев" правильно

#KyivNotKiev. 50-й аэропорт мира начал писать "Киев" правильно - Фото
Фото: скриншот видео

Каирский международный аэропорт - второй по загруженности в Африке

Пятидесятый аэропорт мира - Каирский международный аэропорт - начал использовать правильную латинскую транслитерацию Kyiv. Об этом сообщает CorrectUA в Twitter.

"50-й аэропорт мира и второй по загруженности в Африке, Каирский международный аэропорт, приобщается к инициативе CorrectUA и отныне использует Kyiv, а не Kiev", - говорится в сообщении.

12 июня Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". 

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

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Теги: #KyivNotKiev, kyiv, Каир, аэропорт, киев
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