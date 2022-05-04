Маршрут Киев – Житомир полностью восстановлен по Варшавской трассе
04.05.2022, 13:27
Скриншот из видеозаписи
Транспортное сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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Глава ведомства сообщил, что открыто движение по мосту через реку Тетерев. Это насыпной мост из строительного камня и щебеночно-песчаной смеси, а по краю моста установлены бетонные блоки.
Кубраков отметил, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.
Сейчас по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автодорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
- 11 апреля в Киевской области открыли временный насыпной мост в селе Романовка, который соединяет город Ирпень с Киевом.
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