Маршрут Киев – Житомир полностью восстановлен по Варшавской трассе

Транспортное сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Глава ведомства сообщил, что открыто движение по мосту через реку Тетерев. Это насыпной мост из строительного камня и щебеночно-песчаной смеси, а по краю моста установлены бетонные блоки.

Кубраков отметил, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

Сейчас по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автодорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

11 апреля в Киевской области открыли временный насыпной мост в селе Романовка, который соединяет город Ирпень с Киевом.

Оксана Житнюк

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