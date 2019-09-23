Масштабный пожар в Киеве: спасатели объяснили, что горело - фото

Фото: dsns.gov.ua

В Киеве на улице Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки 22 сентября произошло возгорание автоцистерн с горючим. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 21:55 в Деснянском районе возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В 23:48 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

С помощью маневрового поезда с очага пожара на безопасное расстояние были эвакуированы шесть железнодорожных цистерн с нефтепродуктами. К тушению привлекалось 90 человек, 18 единиц техники ГСЧС и два пожарных поезда.