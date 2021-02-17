Майдан усиленно охраняет полиция, у граждан выборочно проверяют вещи и документы

Столичная полиция совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступила на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий, посвященных годовщине событий на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, в органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева.

"К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога", – сказал Крищенко.

Он сообщил, что полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Крищенко призвал граждан с пониманием отнестись к действиям правоохранителей.

Сегодня Верховная Рада приняла постановление, в котором назвала Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления украинской государственности.

Вадим Ребрина

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