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Рада дала политическую оценку Революции достоинства, ОПЗЖ голосовала против

17.02.2021, 11:21
Рада дала политическую оценку Революции достоинства, ОПЗЖ голосовала против - Фото
Майдан Независимости после Революции достоинства (фото - facebook.Vladyslav Rashkovan)

Верховная Рада назвала Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления украинской государственности. Постановление в связи с годовщиной событий Майдана было принято парламентом сегодня, 17 февраля 2021 года.

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"За" проголосовали 295 нардепов, "против" – 18, "воздержались" – 10.

Постановление поддержали все фракции и депутатские группы, кроме ОПЗЖ, которая проголосовала "против". Также "против" проголосовал Максим Бужанский из Слуги народа ("за" – 200 нардепов).

Голосование по фракциям:

В постановлении сказано, что Рада осознает необходимость дать политическую оценку событиям Революции достоинства и ее последствиям, в том числе в связи с частичной невозможностью привлечь виновных к ответственности.

Рада заявляет:

– Революция достоинства – один из ключевых моментов становления украинской государственности, она выражает национальную идею свободы;

– расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно, виновные должны быть привлечены к ответственности, промедление в этом вопросе недопустимо;

– Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и цивилизационный выбор быть частью Европы, герои Небесной сотни отдали жизни, защищая идеалы демократии и отстаивая права и свободы человека, память о них является частью истории становления национальной государственности;

– акты унижения человеческого достоинства, происходившие шесть лет назад в самом сердце Украины, на Майдане Независимости, а также в других местах столицы и по всей стране, не должны повториться;

– узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом недопустимы и приводят к долгосрочным тяжелым последствиям;

– трагические события Революции достоинства, агрессия со стороны России и оккупация Крыма и части Донбасса не в последнюю очередь были следствием политики экс-президента Виктора Януковича и его режима, который действовал вопреки национальным интересам Украины;

– противоправная деятельность отдельных представителей Беркута, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судей, прокуроров и других должностных лиц во время Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый ущерб государству и обществу;

– мирные собрания являются чрезвычайно действенным инструментом общественного контроля за властью, а безопасность их участников и право высказывать свое мнение должны быть защищены государством;

– государство и отдельные должностные лица не могут самовольно ограничивать свободу собраний, случаи ограничений описаны в Конституции и не могут толковаться расширительно;

– европейские ценности, за которые отдали жизни герои Небесной сотни, – достоинство, демократия, равенство и верховенство права, – необходимы для нормального функционирования общества. Рада стоит и будет стоять на позициях утверждения этих ценностей во всех сферах общественной жизни.

  • Вчера, 16 февраля, Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, НАТО и парламентам и правительствам стран мира с призывом осудить оккупацию Крыма.
Денис Юдин
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верховная рада майдан революция достоинства
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