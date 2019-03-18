Меня начали разбирать. Я волнуюсь: Шулявский мост завел Instagram

Фото: instagram.com/shuliavskiimost

С 17 марта в Киеве начался ремонт Шулявского путепровода. В тот же день у путепровода появилась собственная страница в Instagram.

В ней уже есть две записи.

Реклама

Заглавная подпись страницы такова: "Привет, друзья! Я решил, что многим людям будет интересно, как у меня дела и как проходит моя реконструкция. P.S. Хочу быстрее к вам вернуться". По состоянию на 16:250 18 марта на страницу путепровода подписались более 300 человек.

В первой записи говорится: "Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь". В одном из первых комментариев путепровод спросили: "Как сегодня, не уставший?", на что он ответил: "Тяжёлый день. Чувство, будто помираю".

Сегодня появилась запись: "С меня сняли слой асфальта. Наверное, заботливые люди не хотят, чтобы мне было жарко, в такой солнечный весенний день. Другую причину я пока не могу придумать. Спасибо за заботу".

В связи с ремонтом Шулявского путепровода в Киеве с 17 марта закрыли движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42. Также вносятся изменения в движение другого наземного общественного транспорта. КГГА опубликовала схемы временного изменения движения транспорта.