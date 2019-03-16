Ремонт Шулявского путепровода: закроют маршруты трех троллейбусов

Шулявский путепровод

С 17 марта в связи с ремонтом Шулявского путепровода в Киеве закрывается движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также вносятся изменения в движение другого наземного общественного транспорта.

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КГГА опубликовала схемы временного изменения движения транспорта.

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5 марта КГГА опубликовала схемы объездов улиц Александра Довженко-Вадима Гетьманадля личного транспорта на время ремонта Шулявского путепровода.