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16.03.2019, 13:06

Ремонт Шулявского путепровода: закроют маршруты трех троллейбусов

Ремонт Шулявского путепровода: закроют маршруты трех троллейбусов - Фото
Шулявский путепровод

Также вносятся изменения в движение другого наземного общественного транспорта

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С 17 марта в связи с ремонтом Шулявского путепровода в Киеве закрывается движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также вносятся изменения в движение другого наземного общественного транспорта.

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КГГА опубликовала схемы временного изменения движения транспорта.

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5 марта КГГА опубликовала схемы объездов улиц Александра Довженко-Вадима Гетьманадля личного транспорта на время ремонта Шулявского путепровода.

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Теги: ремонт, киев, шулявский путепровод
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