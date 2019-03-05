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05.03.2019, 16:17

Шулявский путепровод перекроют для реконструкции: схема объезда

Шулявский путепровод перекроют для реконструкции: схема объезда - Фото
Шулявский путепровод

Движение перекроют 16 марта, 17 марта начнутся ремонтные работы

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С 16 марта в Киеве перекроют Шулявский путепровод для проведения реконструкции. Движение транспорта организуют через прилегающие улицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

До конца 2019- планируют завершить строительство нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек, лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного перехода.

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В связи с работами, изменится транспортное движение, в частности,  в направлении улиц Александра Довженко-Вадима Гетьмана движение будет проходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

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Ранее сегодня сообщалось, что ко Дню Киева столичные власти планируют открыть пешеходно-велосипедный мост, который соединит Владимирскую горку с аркой Дружбы народов. 

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Теги: Шулявский мост, киев, КГГА, реконструкция
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