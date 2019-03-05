Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 07:39

Кличко сказал, когда в центре Киева откроют новый пешеходный мост

Кличко сказал, когда в центре Киева откроют новый пешеходный мост - Фото
Пешеходный мост Киев (фото - скриншот с видео)1

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая

Реклама
Реклама

Ко Дню Киева столичные власти планируют открыть пешеходно-велосипедный мост, который соединит Владимирскую горку с аркой Дружбы народов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Прямой.

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В 2019 году - это 26 мая.

Реклама

"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

По его словам, этой идее уже более 100 лет. Мост будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, виталий кличко, мэр, Пешеходный мост, владимирская горка, арка дружбы народов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 