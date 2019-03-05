Кличко сказал, когда в центре Киева откроют новый пешеходный мост

Пешеходный мост Киев (фото - скриншот с видео)1

Ко Дню Киева столичные власти планируют открыть пешеходно-велосипедный мост, который соединит Владимирскую горку с аркой Дружбы народов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Прямой.

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В 2019 году - это 26 мая.

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"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

По его словам, этой идее уже более 100 лет. Мост будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.