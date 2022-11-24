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Метро в Киеве сократит интервалы движения поездов

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 17:11
Метро в Киеве сократит интервалы движения поездов - Фото
Метро в Киеве (Фото - Юрий Смирнов)

Сегодня вечером и завтра утром столичное метро сократит интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:

- красная линия – 4-5 минут,
– синяя линия – 7 минут 30 секунд,
– зеленая линия – 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" – "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" – "Харьковская" и "Лукьяновская" – "Сырец").

Вадим Ребрина
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киев метро КГГА
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