Метро в Киеве сократит интервалы движения поездов

Сегодня вечером и завтра утром столичное метро сократит интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:

- красная линия – 4-5 минут,

– синяя линия – 7 минут 30 секунд,

– зеленая линия – 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" – "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" – "Харьковская" и "Лукьяновская" – "Сырец").

Со вчерашнего дня в Киеве увеличили интервалы движения общественного электротранспорта из-за дефицита электроэнергии, к которому привели российские ракетные удары.

Вадим Ребрина

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