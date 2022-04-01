Мины и гуманитарные катастрофы. Павлюк назвал самые опасные направления под Киевом
В Киевской области ВСУ постепенно освобождают захваченные оккупантами населенные пункты, однако в некоторых из них враг окопался, а в некоторых наблюдается гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава ОВА назвал наиболее опасные направления:
– населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
– Буча – Ворзель – Гостомель;
– Немишаево;
– Дмитровская громада;
– Макаровская громада;
– север Вышгородского района;
– территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад.
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы – ситуация контролируемая и спокойная, без обстрелов. Силы обороны находятся в повышенной готовности.
В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская громады – под контролем ВСУ. Гостомельская громада – враг покинул поселок. Бучанская громада – враг окопался.
В Броварском районе в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах фиксируется множество минирований. Много разрушенной инфраструктуры.
В Вышгородском районе остается заблокированным город Славутич. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа.
Смотрите также: Свежие кадры из освобожденного Ирпеня. В каком состоянии город – видео
Комментарии