Мины и гуманитарные катастрофы. Павлюк назвал самые опасные направления под Киевом

В Киевской области ВСУ постепенно освобождают захваченные оккупантами населенные пункты, однако в некоторых из них враг окопался, а в некоторых наблюдается гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Глава ОВА назвал наиболее опасные направления:



– населенные пункты вдоль Житомирской трассы;

– Буча – Ворзель – Гостомель;

– Немишаево;

– Дмитровская громада;

– Макаровская громада;

– север Вышгородского района;

– территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад.

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы – ситуация контролируемая и спокойная, без обстрелов. Силы обороны находятся в повышенной готовности.

В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская громады – под контролем ВСУ. Гостомельская громада – враг покинул поселок. Бучанская громада – враг окопался.

В Броварском районе в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах фиксируется множество минирований. Много разрушенной инфраструктуры.

В Вышгородском районе остается заблокированным город Славутич. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа.

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Оксана Житнюк

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