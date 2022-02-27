МВД: Украинские войска отбили пригород Киева Ирпень – видео

Украинские военные отбили пригород Киева Ирпень. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

На опубликованных кадрах видно несколько трупов российских солдат, разбитую технику. Украинские военные забирают у убитых оккупантов оружие.

Ирпень находится к северо-западу от Киева. Ранее ВСУ взорвали мост между этим городом и Бучей, чтобы заблокировать передвижение российских сил и уничтожить их. Детали о нападении России на Украину читайте в хронике от LIGA.net.

Марк Сировой

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