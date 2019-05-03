На Дарнице в Киеве построят центр защиты животных

Фото: EPA

В Дарницком районе Киева построят центр защиты животных, проект которого утвердили распоряжением Киевской городской государственной администрации № 732, передает пресс-служба КГГА.

В течение первых 17 месяцев планируют построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, а также 3-этажный карантинный блок на 100 животных, трансформаторную подстанцию и котельную.

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Ожидается, что в центре будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

В КГГА отмечают, что финансирование работ будет проводиться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы. Всего на проект планируют потратить 157,6 млн грн.

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