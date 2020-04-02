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На фоне эпидемии коронавируса за прошлую неделю в Киеве родились 554 малыша

На фоне эпидемии коронавируса за прошлую неделю в Киеве родились 554 малыша - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
02.04.2020, 12:49

За прошедшую неделю в Киеве родилось 554 ребенка, среди новорожденных - 13 двоен

С 23 по 29 марта в Киеве родились 554 малыша, из них 260 девочек и 294 мальчика. Об этом сообщил Городской научный информационно-аналитический центр медицинской статистики.

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Среди новорожденных - 13 двоен.

За период с 16 по 22 марта в столице родились 544 малыша: 271 девочка и 273 мальчика, в том числе родилось 19 двоен.

Это пока это самое большое количество двоен, родившихся за одну неделю в 2020 году.

  • 25 марта 2020-го в Киевской области женщина, которую госпитализировали с лабораторно подтвержденным коронавирусом, родила мальчика. Ребенка временно поместили на карантин. 
  • 28 марта, в Чикаго от коронавируса скончался младенец. Это первый случай гибели маленького ребенка с COVID-19 в США.

Читайте также: С детьми на карантине: что делать родителям, чтобы отпрыски не сидели на голове 

Анастасия Тугай
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