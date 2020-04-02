На фоне эпидемии коронавируса за прошлую неделю в Киеве родились 554 малыша

С 23 по 29 марта в Киеве родились 554 малыша, из них 260 девочек и 294 мальчика. Об этом сообщил Городской научный информационно-аналитический центр медицинской статистики.
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Среди новорожденных - 13 двоен.
За период с 16 по 22 марта в столице родились 544 малыша: 271 девочка и 273 мальчика, в том числе родилось 19 двоен.
Это пока это самое большое количество двоен, родившихся за одну неделю в 2020 году.
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