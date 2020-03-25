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Коронавирус у беременной в Ирпене: женщина родила, ребенка поместили на карантин

Коронавирус у беременной в Ирпене: женщина родила, ребенка поместили на карантин - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
25.03.2020, 10:50

Женщина из Киевской области, которую вчера госпитализировали с коронавирусом, сегодня родила мальчика

Женщина из Ирпеня в Киевской области, которую вчера госпитализировали в больницу в Белую Церковь с лабораторно подтвержденным коронавирусом, сегодня родила мальчика. Ребенка временно поместили на карантин. Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Маркушин.

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"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600", - заявил Маркушин. Сегодня, по его словам, женщину переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно побудет на карантине.

Ранее Маркушин сообщил, что коммунальные службы Ирпеня 24 марта проводили дезинфекцию в жилом доме, где женщина с коронавирусом имела больше всего контактов.

  • По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.

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Владислав Сердюк
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