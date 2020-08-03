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На Крещатике в Киеве мужчина поджег автомобиль - фото

03.08.2020, 09:30
На Крещатике в Киеве мужчина поджег автомобиль - фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

Сегодня утром на Крещатике мужчина поджег автомобиль, его задержали. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и мотивы подозреваемого

Сегодня утром в центре столицы мужчина облил из канистры автомобиль и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

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Пожарные потушили автомобиль, а полицейские задержали подозреваемого в поджоге. "Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее", - заявили в полиции.

Подозреваемый - 39-летний житель Бориспольского района. Следователи изъяли канистры и автомобильные шины. Их направили на экспертизу. 

Следователи открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, если его вину докажут.

Владислав Сердюк
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