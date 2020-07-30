В Житомирской области мужчина поджег жену из ревности - полиция
Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины
В селе Давыдовки Житомирской области 50-летний мужчина поджег гражданскую жену в результате ссоры, сообщает пресс-служба полиции.
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По данным следствия, вечером 29 июля после скандала на почве ревности, мужчина облил женщину якобы бензином и бросил в ее сторону зажженную спичку.
Женщина смогла погасить огонь частично сама, а частично помогли соседи. Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Мужчину задержали. Предварительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство за покушение на преступление и умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы от семи до 15 лет.
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