В Житомирской области мужчина поджег жену из ревности - полиция

Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины

В селе Давыдовки Житомирской области 50-летний мужчина поджег гражданскую жену в результате ссоры, сообщает пресс-служба полиции.

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По данным следствия, вечером 29 июля после скандала на почве ревности, мужчина облил женщину якобы бензином и бросил в ее сторону зажженную спичку.

Женщина смогла погасить огонь частично сама, а частично помогли соседи. Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Мужчину задержали. Предварительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство за покушение на преступление и умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы от семи до 15 лет.

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Наталия Софиенко

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