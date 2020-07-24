Раде предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие - 17 000 грн вместо 170 грн

На сегодня штраф за насилие в семье составляет 170-680 грн. Его предлагают увеличить в сто раз

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3908 об увеличении административного наказания за домашнее насилие — до 68 000 грн вместо 170 грн, существующих сегодня. Проект закона размещен на сайте парламента.

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Среди инициаторов проекта — первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич (партия "За будущее").

"Документ нацелен урегулировать вопрос увеличения штрафов за совершение домашнего насилия для восстановления меры и карательной функции санкции за это правонарушение", - сказано в пояснительной записке к проекту.



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Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 34 000 грн). В случае повторного нарушения увеличить штраф от 34 000 грн до 68 000 грн.

На сегодня штраф за насилие в семье составляет от 170 до 340 грн, а за повторное в течение года – от 340 до 680 грн.

7 октября 2019 сообщалось , что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

сообщалось Оболонский районный суд Киева вынес первый приговор за домашнее насилие, приговорив 33-летнего киевлянина к трем месяцам ареста. 14 ноября 2019 года

Наталия Софиенко

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