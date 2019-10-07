В Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием

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В Украине запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Левому берегу.

По словам Клименко, еще в 2017 году в трех регионах был запущен пилотный проект под названием "Полина": "Это аббревиатура. Сокращенно от "полиция против насилия".

Глава Нацполиции уверяет, что "результаты работы этих групп - впечатляющие": "Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины".

"С 2017 этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны", - рассказал Клименко.

По его мнению, "первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта".

Он сообщил, что одновременно с введением подразделений "Полина", также планируется - ввести "общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье".

"Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела", - объяснил Клименко.