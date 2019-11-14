В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие: унижал жену

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Оболонский районный суд Киева вынес первый приговор за домашнее насилие, приговорив 33-летнего киевлянина к трем месяцам ареста. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Это происходило в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

Мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие с января по октябрь 2019 года.

7 октября сообщалось , что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

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