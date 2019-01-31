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31.01.2019, 22:55

Домашнее насилие: в 2018 году в полицию обратились 1,2 тыс детей

Домашнее насилие: в 2018 году в полицию обратились 1,2 тыс детей - Фото
Александр Фацевич (фото - пресс-служба Нацполиции)

В целом, по данным полиции, за прошедший год было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей

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В течение 2018 года в полиции поступило 1285 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия, которые подали дети. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

В целом, по данным полиции, за прошедший год было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей, в результате которых пострадали 4700 детей, при этом 1500 - от тяжких и особо тяжких преступлений.

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В то же время, правоохранители фиксируют снижение количества преступлений совершенных в отношении детей, поскольку в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 4600.

Фацевич отметил необходимость оперативного реагирования полиции на негативные вызовы в детской среде, а также розыск детей, покинувших место жительства или учебы.

26 января сообщалось, что мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью. 

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Теги: Александр Фацевич, полиция, насилие, дети, домашнее насилие
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