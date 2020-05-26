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26.05.2020, 20:31

В Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фото

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В Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фото
В Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фото
В Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фотоВ Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия: фото

Пострадавшие от насилия в семье могут получить временное убежище в трудной ситуации

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв домашнего насилия. Проект реализован в рамках совместной с ООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия, сообщили в КГГА.

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По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, самая большая проблема, связанная с домашним насилием, - "это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице".

"Кризисная комната" должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия. Им будут обеспечены питание, средства личной гигиены, а также психологическая и юридическая помощь, сказала представитель КГГА.

Она напомнила, что ранее в рамках этой же программы в Киеве запустили круглосуточную службу доверия (044 272-15-00 - с мобильного и 15-00 - со стационарного) для жертв домашнего насилия.

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В "кризисной комнату" будет постоянно находится социальный работник. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток. Одновременно находиться в комнате могут четверо взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания (он не уточняется) пострадавшее лицо могут устроить в приют или другие специализированные службы, сообщили в мэрии.

Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается из соображений безопасности пострадавших от насилия.

Недавно в ООН заявили ,что пандемия коронавирусной болезни СOVID-19 может привести к глобальному кризису психических заболеваний. 

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Теги: ООН, насилие, КГГА
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