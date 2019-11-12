На здании в центре Киева возобновили строительство: фото, видео

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На здании на Майдане Независимости, где ранее выявили возведение надстройки, возобновили строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В администрации отреагировали на событие после появления информации о возобновлении строительства в СМИ и соцсетях.

В КГГА заявили, что соблюдение предписания на запрет строительных работ проверяют инспекторы Департамента охраны культурного наследия.

Там также сообщили, что сразу же остановили возведение стен надстройки. Владелец строительства заявил, что стены необходимы для восстановления крыши, что было предписано ему после выявления надстройки.

Строительные материалы, обнаруженные во дворе дома, сейчас находятся под контролем служб района, сообщили в КГГА.

Советник мэра Максим Бахматов рассказал, что с владельцами был уговор не вести никаких работ до встречи с главой Шевченковской РГА, на которой должны письменно согласовать порядок работ по восстановлению крыши. Однако по неизвестным причинам строительство возобновили.

Ранее мэр Виталий Кличко заявлял, что надстройка будет демонтирована.