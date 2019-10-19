Кличко сказал, когда уберут надстройку на Майдане: видео с крыши

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу записал видео на крыше одного из домов на Майдане Независимости, в котором рассказал, когда будет демонтирована скандальная надстройка на Софиевской, 1. Видео Кличко разместил у себя в Facebook.

Градоначальник пообещал, что появившийся ранее объект будет демонтирован уже сегодня.

"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад - на Десятинном переулке. Сейчас - громкий скандал, даже руководство государства приобщилось. Кто-то решил себе надстроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы, над Майданом. Мы порядок наводим и сегодня до вечера все это будет снесено", - заявил он.

12 октября в Facebook появились фотографии дома на Майдане , на крыше которого начали строительные работы.

фотографии дома на Майдане Вчера коммунальщики начали демонтаж конструкций.

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