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Над Киевской областью летает неизвестный дрон: работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 17:22
Над Киевской областью летает неизвестный дрон: работает ПВО - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

В Киевской области зафиксировано движение беспилотника, украинские силы противовоздушной обороны работают по объекту. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Также с 16:48 объявлена тревога в соседней Черниговской области.

Оксана Житнюк
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войнакиевпводронкиевская область
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