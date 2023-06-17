Над Киевской областью летает неизвестный дрон: работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение беспилотника, украинские силы противовоздушной обороны работают по объекту. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Также с 16:48 объявлена тревога в соседней Черниговской области.

Вчера Россия запустила ракеты по Киеву во время визита лидеров африканских стран, привезших мирную инициативу в украинскую столицу.

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