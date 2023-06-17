Над Киевской областью летает неизвестный дрон: работает ПВО
17.06.2023, 17:22
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
В Киевской области зафиксировано движение беспилотника, украинские силы противовоздушной обороны работают по объекту. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", – призвали в ОВА.
Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Воздушная тревога в Киевской области объявлена с 16:55. Также с 16:48 объявлена тревога в соседней Черниговской области.
- Вчера Россия запустила ракеты по Киеву во время визита лидеров африканских стран, привезших мирную инициативу в украинскую столицу.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
"Калибры", "Кинжалы", "Искандеры". Что и сколько насбивали над Киевом за май: инфографика 05.06.2023Воздушные силы: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку 28.05.2023ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов 26.05.2023
Последние новости
Комментарии