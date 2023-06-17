Над Київщиною літає невідомий дрон: працює ППО
17.06.2023, 17:22
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
У Київській області зафіксовано рух безпілотника, українські сили протиповітряної оборони працюють по об'єкту. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
Повітряну тривогу у Київській області оголошено з 16:55. Також з 16:48 оголошено тривогу у сусідній Чернігівській області.
- Вчора Росія запустила ракети по Києву під час візиту лідерів африканських країн, які привезли мирну ініціативу в українську столицю.
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