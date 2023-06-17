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Над Київщиною літає невідомий дрон: працює ППО

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 17:22
Над Київщиною літає невідомий дрон: працює ППО - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

У Київській області зафіксовано рух безпілотника, українські сили протиповітряної оборони працюють по об'єкту. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Повітряну тривогу у Київській області оголошено з 16:55. Також з 16:48 оголошено тривогу у сусідній Чернігівській області.

Оксана Житнюк
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