Надстройка на Майдане. У собственницы объяснили, что это было

Максим Бахматов и Дмитрий Набугорнов (Фото: kyivcity.gov.ua)

Адвокат собственницы квартиры на ул. Софиевской заявил, что строительные работы, которые она проводила на крыше здания, не были возведением надстройки, а увеличением высоты квартиры. Об этом адвокат Дмитрий Набугорнов сказал на совместном брифинге с советником мэра Киева Максимом Бахматовым.

На вопрос, какую именно надстройку хотел возвести собственник, Набугорнов сказал: "Никаких надстроек или дополнительных этажей не предусматривалось... Планировалось провести только ремонт кровли".

Около трех метров белой кладки, появившейся на крыше, адвокат прокомментировал так: "Это, действительно, была увеличена высота жилой комнаты... то есть, это не дополнительный этаж".

По его словам, 18 октября кладка была демонтирована, а сейчас проводятся работы по восстановлению кровли. Якобы именно этот процесс был запечатлен вчера киевлянами на фото и видео.

Бахматов также заявил, что собственница квартиры, кроме восстановления крыши, якобы обязалась отремонтировать лифты в доме и внутренний двор.

По его словам, "нам повезло с этим собственником, что мы быстро сломали (надстройку, - ред.), быстро договорились и быстро он все восстановит".

Вчера на здании возобновили строительные работы. В КГГА заявили, что остановили "возведение стен надстройки". Владелец строительства заявил, что стены необходимы для восстановления крыши.