Не стоять у окон и быть осторожными с дверьми. Киевлян предупредили о грозе до конца дня
30.05.2021, 14:32
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
До конца дня в Киеве ожидается гроза, объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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В КГГА напомнили, что во время грозы надо закрыть все окна и не подходить к ним. Также не стоит браться за металлические двери.
Столичные власти рекомендуют звонить по номеру 103 при травмировании людей, 101 при падении деревьев или веток, подтоплении проезжей части или тротуаров – 287 74 19.
В КГГА заверяют, что на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительна спецтехника, в том числе мотопомпы, гидромониторы и насосные станции.
СПРАВКА. По классификации Укргидрометцентра, желтый уровень опасности означает, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
- Сегодня в столице отмечается День Киева.
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