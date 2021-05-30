Не стоять у окон и быть осторожными с дверьми. Киевлян предупредили о грозе до конца дня

До конца дня в Киеве ожидается гроза, объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В КГГА напомнили, что во время грозы надо закрыть все окна и не подходить к ним. Также не стоит браться за металлические двери.

Столичные власти рекомендуют звонить по номеру 103 при травмировании людей, 101 при падении деревьев или веток, подтоплении проезжей части или тротуаров – 287 74 19.

В КГГА заверяют, что на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительна спецтехника, в том числе мотопомпы, гидромониторы и насосные станции.

СПРАВКА. По классификации Укргидрометцентра, желтый уровень опасности означает, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.

Сегодня в столице отмечается День Киева.

Читайте также: Глобальное потепление. В Арктике зафиксировали рекордную жару

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.