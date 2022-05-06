Никаких пикников. В Киеве строго запрещено посещать леса

Городские власти напоминают: продолжает действовать запрет на посещение столичных лесов – как пешком, так и на транспортных средствах, в том числе велосипедах. За нарушение предусмотрена административная ответственность, тем более за разведение костра. Об этом на совещании со спасателями заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

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Главная задача, которую ставят перед спасателями – не допустить пожаров.

"Часть лесных территорий была зоной боевых действий, и там могут оставаться взрывоопасные материалы, что существенно усложняет для городских служб процесс ликвидации пожаров и их последствий", – сказал Пантелеев.

Он акцентировал внимание на неотвратимости наказания для нарушающих запрет.

По его словам, на днях произошло несколько чрезвычайных ситуаций в Киевской области, связанных с пожарами. Поэтому местные власти работают в условиях усиленной готовности и необходимости привлечь пиротехнические подразделения для ликвидации пожаров.

Согласно распоряжению мэра №164 на период действия военного положения населению запрещено посещение леса в Киеве, также запрещен въезд в них транспортных средств и другой техники.

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Вадим Ребрина

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