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Ночь на Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года

Ночь на Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.12.2019, 14:09

Зафиксировано максимальное значение температуры воздуха 18 декабря в столице за 138 лет наблюдений

Ночь на Святого Николая в столице оказалась теплой с 1881 года. Об этом сообщает сайт центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже 5,8  градусов, что на три градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015  годов.

Впервые за 138 лет наблюдений 18 числа в Киеве максимальная температура воздуха превысила +15 градусов в декабре.

18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до + 15,2 градусов, что на 3,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2 градусов, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

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