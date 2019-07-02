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02.07.2019, 17:30

В июле в Киеве зафиксировали уже два температурных рекорда

В июле в Киеве зафиксировали уже два температурных рекорда - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

С начала года в столице обновили 18 температурных рекордов

С начала июля в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. 

Средняя температура за сутки 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6°С, зафиксированное в 1890 году. Новый рекорд - 26,0°С.  

Также ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года. Температура воздуха ночью не опускалась ниже 20,9°С. Предыдущие рекорды 1938-го и 2016-го были превышены на 0,9°С.

С начала года в Киеве обновили уже 18 температурных рекордов. 

Ранее сегодня, 2 июля, синоптики предупредили о возможных шквалах. 27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий.

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Теги: погода, рекорд, температурний рекорд, температура
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