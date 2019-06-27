Непогода в Киеве: погиб человек, повалены деревья – фото, видео

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В Буче Киевской области один человек погиб из-за падения дерева. В столице двое человек пострадали

Сегодня, 27 июня, в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с повалены деревья и повреждены конструкции зданий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Буче Киевской области один человек погиб из-за падения дерева. В столице двое человек пострадали.

Сообщается, что в Киеве отряды ГСЧС 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, четырежды – для уборки деревьев с домов, несколько раз – с проезжей части.

Также спасатели откачивали воду с тоннеля на перекрестке улиц Телигы и Щусева.

На улице Николая Матеюка на маршрутку упал тополь, сообщает Информатор.

Ранее сегодня ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила, что непогода в столице и области продлится до конца суток.

Фото: ГСЧС, Киевзеленстрой, Информатор. Видео: Информатор, BR

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Теги: киев, непогода, ливень
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