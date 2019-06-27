На Киев надвигается "ураган": фото, видео

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает об ухудшении погодных условий в Киеве в ближайший час.

В столице и области до конца суток ожидается гроза, град, порывы ветра 25-28 м/с.

В социальных сетях пользователи публикуют фото резкого ухудшения погоды, почерневшего за несколько минут неба.

Фото: Facebook Станислава Козлюка

Фото: Ирина Морозова

Ранее сегодня сообщалось, что грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области.