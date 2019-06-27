В Украину идет похолодание: дожди, шквалы, град - погода

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27 июня грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон Otto, что движется из Прибалтики, вдоль его атмосферного фронта, который как раз придет в Украину, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления", - уточнила Диденко.

На востоке, на значительной части юга будет преобладать сухая погода. В Киеве возможны кратковременные грозовые дожди, шквалы и град.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха будет достигать +29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до + 20, + 22 градусов.

Синоптик предупредила, что в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер.

В пятницу жара в Украине начнет стремительно падать на большинстве территории, и температура воздуха снизится до + 20, + 25 градусов.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.