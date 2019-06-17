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17.06.2019, 07:59

Ураган в Польше: тысячи домов остались без электричества

Ураган в Польше: тысячи домов остались без электричества - Фото
Фото: ЕРА

Больше всего пострадало Западно-Поморское воеводство

В Польше более 11 тыс домов остались без электричества после ураганов, которые прокатились практически по всей территории страны в ночь на 16 июня, сообщает Радио Польша.

Больше всего пострадало Западно-Поморское воеводство. Спасатели работают над устранением последствий урагана.

"Минувшей ночью спасательные службы совершили более тысячи выездов. В основном, они касались поврежденных крыш, заваленных деревьев, а также откачки воды из затопленных подвалов", - сообщила пресс-секретарь Правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.

В ведомстве также предупредили, что ураганы ожидаются теперь на юге, востоке и в центре Польши.

10 марта в Германии на земле Северный Рейн-Вестфалия из-за урагана "Эберхард" приостанавливали железнодорожное сообщение.

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Теги: ураган
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