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02.07.2019, 07:54

Синоптики предупреждают о шквалах: где ухудшится погода - карта

Синоптики предупреждают о шквалах: где ухудшится погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, 2 июля днем на большинстве территории страны, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях - дожди, град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля с севера приблизится атмосферный фронт. Он принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в северной части Украины станет прохладнее, + 25, + 29 градусов.

На остальной территории будет сухо, солнечно и жарко.

"В Киеве 2 июля атмосферный фронт увеличит облачность и приведет локальные кратковременные дожди и грозы. Столичная жара во вторник ослабнет до + 26, + 28 градусов", - сказала Диденко.

Она уточнила, что до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, кроме юга и юго-востока.

27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий.

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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