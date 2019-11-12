Новые правила метро Киева: играть музыку и попрошайничать нельзя

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Депутаты Киевсовета утвердили новые правила пользования метрополитеном. Решение поддержали 62 депутата. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также под запретом проведение массовых мероприятий на станциях метро, пояснили в Киевсовете.

Пассажирам с недостатками зрения разрешается проезд с собакой-поводырем. При этом животное должно пройти обучение в условиях метрополитена, иметь ошейник, намордник и специальное удостоверение.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви или в нижнем белье.

Также в метро нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Подробнее о новых правилах киевского метрополитена.