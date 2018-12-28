Новый год: в ночь на 1 января метро Киева будет работать дольше

Фото: LIGA.net

Киевский метрополитен продлит работу в ночь на 1 января по случаю Нового года. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Поезда будут ходить на три часа дольше. При этом, в метрополитене напомнили, что график у станций разный.

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Последний ночной поезд из центра города уйдет 1 января около 3:15.

Обычно последний поезд из центральных станций метро отходит около половины первого ночи.

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В новогоднюю ночь снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине ночью 1 января ожидается -2, -8 градусов. В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипания мокрого снега.