Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 21:05

Новый год: в ночь на 1 января метро Киева будет работать дольше

Новый год: в ночь на 1 января метро Киева будет работать дольше - Фото
Фото: LIGA.net

При этом график у станций будет разный

Реклама
Реклама

Киевский метрополитен продлит работу в ночь на 1 января по случаю Нового года. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Поезда будут ходить на три часа дольше. При этом, в метрополитене напомнили, что график у станций разный.

Реклама

Последний ночной поезд из центра города уйдет 1 января около 3:15.

Обычно последний поезд из центральных станций метро отходит около половины первого ночи.

Читайте также: Новогодняя елка в Киеве возглавила европейский рейтинг

В новогоднюю ночь снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине ночью 1 января ожидается -2, -8 градусов. В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипания мокрого снега.

Отправить:
Распечатать:
Теги: новый год, киев, метро
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 