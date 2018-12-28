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28.12.2018, 09:21

Синоптики рассказали, будет ли снег в новогоднюю ночь: погода

Синоптики рассказали, будет ли снег в новогоднюю ночь: погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине ночью 1 января ожидается -2,-8 градусов

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В новогоднюю ночь снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко

На юге будет преобладать туман, дождь, местами возможен мокрый снег. В восточных областях существенные осадки ночью 1 января маловероятны.

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Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в Украине ожидается ночью 1 января -2,-8 градусов, на юге  0, +3 градусов.

Синоптик добавила, что в новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипание мокрого снега.

По ее словам, ночью 1 января ожидается -1, -3 градуса, а днем потеплеет до оттепели.

"С 2-января 2019 ожидается похолодание до умеренных морозов", - подчеркнула Диденко.

28 декабря сообщалось, что в Украину идут атмосферные фронты, пройдет мокрый снег с дождем.

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Теги: новогодняя ночь, Наталья Диденко, погода, карта, синоптик, новый год
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