Синоптики рассказали, будет ли снег в новогоднюю ночь: погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В новогоднюю ночь снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко

На юге будет преобладать туман, дождь, местами возможен мокрый снег. В восточных областях существенные осадки ночью 1 января маловероятны.

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Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в Украине ожидается ночью 1 января -2,-8 градусов, на юге 0, +3 градусов.

Синоптик добавила, что в новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипание мокрого снега.

По ее словам, ночью 1 января ожидается -1, -3 градуса, а днем потеплеет до оттепели.

"С 2-января 2019 ожидается похолодание до умеренных морозов", - подчеркнула Диденко.

28 декабря сообщалось, что в Украину идут атмосферные фронты, пройдет мокрый снег с дождем.