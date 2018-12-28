Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 09:09

В Украину идут атмосферные фронты: какой будет погода - карта

В Украину идут атмосферные фронты: какой будет погода - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории страны сегодня ожидаются осадки

Реклама
Реклама

В Украину идут атмосферные фронты, пройдет мокрый снег с дождем. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вдруг у кого-то голова падает на клавиатуру или спинку кресла - не пугайтесь. Такую сонливость и розкоординованисть нагоняют грядущие атмосферные фронты", - отметила синоптик.

Реклама

Она уточнила, что в пятницу придет дождь, преимущественно в западных областях, где будет теплее, на остальной территории -  дождь и мокрый снег. Ближе к Правобережью – снег.

Фото: meteo.gov.ua

По словам Диденко, в восточных областях в течение дня будет сухо, только к вечеру там появятся осадки.

В Киеве 28 декабря - дождь, снег, налипание мокрого снега.

"В Киеве в ближайшее время погода удержится облачной и влажной. В столице до самого конца года будет периодически выпадать снег и мокрый снег; осадки ожидаются небольшими или умеренными. Температура воздуха ночью будет опускаться до -1, -5 градусов, днем ​​будет колебаться около нуля", - уточнила Диденко.

25 декабря на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, снег, дождь, атмосферный фронт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 