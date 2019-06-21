Объявлено подозрение главному бухгалтеру киевского метрополитена

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Прокуратура Киева объявила подозрение главному бухгалтеру столичного метрополитена в служенной халатности, повлекшей ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда ни были вычтены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что повлекло ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям и других руководителей КП Киевский метрополитен, пообещали в прокуратуре.

Вчера в СБУ заявили, что должностные лица частных предприятий организовали схему завладения кредитными средствами Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Руководителям трех предприятий объявлено подозрение