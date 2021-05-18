Обыски в Киеве. Установлен ущерб 43 млн грн, подозрения получили 11 человек – прокурор

В делах о хищении бюджета Киева установлен ущерб в более 40 млн грн, столичная прокуратура сообщила о подозрении 11 фигурантам. Об этом заявил прокурор Киева Олег Кипер, передает Интерфакс-Украина.

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Как отмечается, по делам, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный бюджету ущерб превышает 43 млн грн.

"Общая сумма по всем производствами в разы больше", – уточнил прокурор.

По словам прокурора Киева, в уголовных процессах по фактам хищения бюджетных средств фигурируют 11 подозреваемых, девять из которых – нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

Кипер сообщил, что по результатам обысков в офисе Спецжитлофонда сообщено о подозрении трем лицам – замдиректора, экс-замдиректора и директору подрядной фирмы. "Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей", – сказал прокурор.

По его словам, в департаменте соцполитики КГГА сообщения о подозрении получили семеро человек.

"Среди подозреваемых – трое нынешних должностных лиц указанного департамента, в частности заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств", – сказал Кипер.

Еще одно подозрение, по словам прокурора, касается уклонения от уплаты налогов за пользование коммунальной землей.

"О подозрении сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн", – добавил Кипер.

По словам прокурора, в отдельных уголовных процессах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

Кипер отметил, что следственные действия в этих производствах продолжаются.

С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением на столичную власть и заявил, что "такого не было даже во времена Януковича".

13 мая ГФС провела обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.

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Наталия Медведева

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