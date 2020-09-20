"Очень повезло, что отделались легко". На заводе Carlsberg в Киеве произошел взрыв: фото

По словам генерального директора завода Евгения Шевченко, виной стало несоблюдение техники безопасности работниками подрядной организации

Сегодня около 16:00 часов на пивном заводе Carlsberg в Киеве произошел взрыв. По предварительной версии, из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности при сварочных работах взорвался газовый баллон. Об этом сообщил в Facebook гендиректор завода Евгений Шевченко.

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В своем сообщении он подтвердил, что взрыв действительно был.

"Это правда, взрыв произошел около 16:00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Крыша очистных сооружений повреждена — сегодня все нам очень повезло, что отделались так легко", — написал Шевченко, добавив, что ведется расследование.

По данным Нацполиции, вследствие взрыва двое человек получили травмы. Инцидент был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции, но пока еще никак не квалифицирован.

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Дарья Мостовая

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