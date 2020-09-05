В беларуском городе Жлобин произошел сильный взрыв в здании фабрики: видео

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Взрыв произошел в ходе пожара на фабрике художественной инкрустации

В беларуском городе Жлобин, Гомельская область, возник пожар на фабрике художественной инкрустации, во время которого произошел взрыв. Об этом сообщает беларуское издание TUT.by.

Пожар произошел в трехэтажном здании. По информации издания, помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются.

TUT.by пишет, что пожар потушили спасатели.

В интернете публикуют видео инцидента.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси о причинах пожара, нанесенном ущербе и возможных жертвах или пострадавших не сообщают.

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Теги: взрыв, беларусь, пожар
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