В беларуском городе Жлобин произошел сильный взрыв в здании фабрики: видео

В беларуском городе Жлобин, Гомельская область, возник пожар на фабрике художественной инкрустации, во время которого произошел взрыв. Об этом сообщает беларуское издание TUT.by.

Пожар произошел в трехэтажном здании. По информации издания, помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются.

TUT.by пишет, что пожар потушили спасатели.

В интернете публикуют видео инцидента.

Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.



Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW — TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси о причинах пожара, нанесенном ущербе и возможных жертвах или пострадавших не сообщают.

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