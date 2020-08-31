Теракт в Житомирской области: пытались подорвать поезд с топливом из Беларуси - видео

В Житомирской области во время движения товарного состава с топливом из Беларуси неизвестные подорвали железнодорожные пути. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Взрыв осуществлен под поездом сообщением "Барбары — Коростень" на перегоне "Сокорики-Бехи". В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Состав транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа СБУ и полиции, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК.

СБУ просит всех возможных свидетелей теракта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию.

Читайте также: Захват отделения банка в центре Киева: задержанному сообщили о подозрении





