Теракт в Житомирской области: пытались подорвать поезд с топливом из Беларуси - видео

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В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы

В Житомирской области во время движения товарного состава с топливом из Беларуси неизвестные подорвали железнодорожные пути. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба СБУ.

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Взрыв осуществлен под поездом сообщением "Барбары — Коростень" на перегоне "Сокорики-Бехи". В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Состав транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа СБУ и полиции, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК.

СБУ просит всех возможных свидетелей теракта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию.

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Теги: сбу, теракт, Житомир
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