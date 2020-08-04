Захват отделения банка в центре Киева: задержанному сообщили о подозрении

В столичной прокуратуре отметили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Гражданину Узбекистана, который вчера угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы", - отметили в пресс-службе

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

3 августа в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Захватчиком оказался 30-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Полиция вела с ним переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, он потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ, взрывчатки у него при себе не было

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Арина Толина

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