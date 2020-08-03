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Захватчика отделения банка в Киеве нейтрализовали - видео задержания

03.08.2020, 14:55
Захватчика отделения банка в Киеве нейтрализовали - видео задержания - Фото
Задержание террориста в Киеве (Фото: пресс-служба СБУ)

Захватчика отделения банка в Киеве Сухроба Каримова нейтрализовали правоохранители

Захватившего в заложники начальника отделения АТ "Универсал Банк" в центре Киева, 30-летнего гражданина Узбекистана Сухроба Каримова нейтрализовали сотрудники "Альфы" Службы безопасности Украины. Об этом сообщил представитель СБУ на месте происшествия. 

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Террорист выходил в прямой эфир ряда украинских телеканалов. Злоумышленник требовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине. 

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил в Facebook: "Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение". Также Геращенко уточнил, что захватчика задержали живым. 

СБУ задержала террориста, захватившего отделение банка в Киеве

Террориста в Киеве задержали

Столичная прокуратура открыла дело по статье о террористическом акте. 

Hromadske в Twitter опубликовало видео задержания Каримова.

  • Сегодня днем, 3 августа, в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".
  • Полиция вела с Каримовым переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир.
Владислав Сердюк
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