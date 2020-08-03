Захватчика отделения банка в Киеве нейтрализовали - видео задержания

Захватчика отделения банка в Киеве Сухроба Каримова нейтрализовали правоохранители

Захватившего в заложники начальника отделения АТ "Универсал Банк" в центре Киева, 30-летнего гражданина Узбекистана Сухроба Каримова нейтрализовали сотрудники "Альфы" Службы безопасности Украины. Об этом сообщил представитель СБУ на месте происшествия.

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Террорист выходил в прямой эфир ряда украинских телеканалов. Злоумышленник требовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил в Facebook: "Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение". Также Геращенко уточнил, что захватчика задержали живым.

Столичная прокуратура открыла дело по статье о террористическом акте.

Hromadske в Twitter опубликовало видео задержания Каримова.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

Сегодня днем, 3 августа, в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Полиция вела с Каримовым переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир.

Владислав Сердюк

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