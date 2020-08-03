Захват Универсал Банка в Киеве. Взрывчатка в помещении не обнаружена

Замглавы МВД обнародовал личную информацию захватчика о психическом отклонении, которое якобы диагностировали у него в Узбекистане

В отделении АТ Универсал Банк в центре Киева, где 30-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил заложника, взрывоопасные предметы не выявлены. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было", - написал он.

Геращенко также обнародовал личную информацию Каримова о психическом отклонении, которое якобы диагностировали у него в Узбекистане, по словам замминистра, в 10-летнем возрасте.

"В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал Геращенко.

В СБУ агентству Интерфакс-Украина подтвердили информацию, что у злоумышленника взрывчатки при себе не было.

Сегодня днем, 3 августа, в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Полиция вела с Каримовым переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, он потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ.

Вадим Ребрина

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