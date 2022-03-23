Оккупанты на Киевщине продолжают попытки форсировать Ирпень и пытаются проводить ротацию

В Киевской области враг продолжает неудачные попытки форсирования реки Ирпень и пытается проводить ротацию и доукомплектацию состава. Об этом сообщает Александр Павлюк, глава Киевской ОВА.

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Также оккупанты продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры: обстреливают жилые кварталы, уничтожают исторические памятники архитектуры, школы, больницы и производства.

В то же время, как сообщает Павлюк, ВСУ и Силы обороны наносят удары по группировкам войск врага и уже смогли улучшить свои позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун.

Защитники укрепляют блокпосты, возводят фортификационные оборонительные сооружения. Идет борьба с диверсантами.

Всего за минувшие сутки зафиксировано более 20-ти обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры региона.

Наибольшие разрушения в результате обстрелов: в Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины), Броварском (Великодимерская община), Вышгородском (Дымерская, Иванковская общины), Фастовском районах (село Ясногородка).

Валерия Давыдова

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