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От Европейской до Бессарабской площади. В 2021 году в Киеве отремонтируют Крещатик

31.12.2020, 07:49
От Европейской до Бессарабской площади. В 2021 году в Киеве отремонтируют Крещатик - Фото
Крещатик, Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Специалисты института Киевдормостпроект разрабатывают проект капитального ремонта улицы Крещатик в 2021 году. Об этом изданию Вечерний Киев сообщили в институте. 

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По проекту, предлагается ремонт дорожного покрытия и тротуаров от Европейской до Бессарабской площади, а именно до точки примыкания бульвара Тараса Шевченко. Отмечается, что всего на Крещатике отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Директор института Владимир Воробьев заявил, что на главной улице столицы также хотят обустроить велодорожки и провести капитальный ремонт инженерных сетей и фонтанов. 

Помимо этого, планируют заменить поврежденные зеленые насаждения, создать тактильные элементы покрытия дороги и светофоры со звуковыми сигналами для людей с инклюзией. 

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Станислав Стороженко
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