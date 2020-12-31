От Европейской до Бессарабской площади. В 2021 году в Киеве отремонтируют Крещатик

Специалисты института Киевдормостпроект разрабатывают проект капитального ремонта улицы Крещатик в 2021 году. Об этом изданию Вечерний Киев сообщили в институте.

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По проекту, предлагается ремонт дорожного покрытия и тротуаров от Европейской до Бессарабской площади, а именно до точки примыкания бульвара Тараса Шевченко. Отмечается, что всего на Крещатике отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Директор института Владимир Воробьев заявил, что на главной улице столицы также хотят обустроить велодорожки и провести капитальный ремонт инженерных сетей и фонтанов.

Помимо этого, планируют заменить поврежденные зеленые насаждения, создать тактильные элементы покрытия дороги и светофоры со звуковыми сигналами для людей с инклюзией.

12 декабря спустя 11 лет реставрации на Андреевском спуске официально открыли Андреевскую церковь.

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Станислав Стороженко

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